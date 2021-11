Mauvais payeurs : EDF ne coupera plus le courant

Actuellement, tout fonctionne. Mais il y a quelques mois, c'était beaucoup plus compliqué pour Virginie Delseau. Après avoir perdu son emploi, les factures impayées ont commencé à s'accumuler et son fournisseur lui a coupé le courant. En attendant de trouver des fonds, cette mère de famille a dû improviser car vivre sans électricité, c'était très compliqué. Depuis, Virginie a régularisé sa situation. Mais elle garde quand même des lampes à pile dans son appartement. On ne sait jamais. Qu'elle se rassure. EDF ne coupera plus l'électricité même en dehors de la trêve hivernale. En revanche, en cas d'impayés, la quantité d'énergie fournie sera limitée à 1 000 watts. Concrètement, il sera toujours possible d'allumer la lumière, de recharger un téléphone, d'utiliser un réfrigérateur, un micro-onde ou une télé. Inversement, il faudra faire une croix sur le chauffage, le four ou la machine à laver. EDF s'est rendu compte qu'en limitant la puissance plutôt qu'en coupant le courant, plus de trois quarts des mauvais payeurs régularisaient leur situation. Sur les 300 000 coupures de courant réalisées chaque année, celle d'EDF n'auront donc plus lieu. C'était une demande des associations de lutte contre la pauvreté. Alors que les prix de l'énergie devraient continuer à augmenter dans les prochains mois, les associations espèrent, désormais, que les autres fournisseurs d'électricité emboîteront le pas d'EDF. Ils représentent tout de même 30% du marché.