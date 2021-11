Mayenne : pourquoi la jeune joggeuse a-t-elle menti ?

Depuis samedi soir, ses voisins, ses parents s'interrogent et peinent à expliquer ce qui a poussé la jeune adolescente de 17 ans à mentir. Pour quelles raisons la Lycéenne a-t-elle tout inventé ? Était-ce pour camoufler une fugue ? A-t-elle été réellement la victime d'une agression chez elle il y a deux ans comme elle l'a affirmé hier aux enquêteurs lors de son audition ? Pour le Dr Serge Hefez, pseudo-psychiatre, service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (AP-HP) Paris (13e) , le passage à l'acte de la jeune femme est l'expression d'une grande souffrance. C'est un acte rare mais qui n'est pas isolé selon Béatrice Copper-Royer, psychologue clinicienne, qui voit le résultat d'une tension intérieure forte à l'âge de l'adolescence. "Parfois, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle des pathologies narcissiques où il y a un tel décalage entre le moi, ce que je suis, et l'idéal de moi, ce que je voudrais être. Je me sens d'une insignifiance absolument désolante. Et je voudrais tellement la masquer parce que j'en ai honte, par des stratégies comme la fabulation ou le mensonge". Dire la vérité comme l'a fait Lisa est alors salutaire. Mais c'est le début d'un long travail pour revenir à la réalité et assumer les conséquences. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, B. Bruno Poizeuil, P. Delporte