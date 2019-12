Mayotte en alerte rouge avant le passage du cyclone Belna

Ce dimanche, entre 19 heures et minuit (heure locale), le cyclone tropical Belna devrait passer à une centaine de kilomètres des côtes de Mayotte, avec une dégradation des conditions météorologiques. À seize heures, la préfecture a déclaré l'alerte rouge : confinement obligatoire, coupure de la distribution d'eau potable et accueil des personnes vulnérables dans des abris en dur. Le 101e département français espère être préservé par le cyclone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.