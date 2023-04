Opération "Wuambushu" : Mayotte, une île au bord du chaos

À 8 000 km de Paris, dans l'Océan indien, l'île de Mayotte, le 101e département français accueille les plus grands nombres de bidonvilles de France. Leurs habitants, en grande majorité des clandestins, viennent de l'archipel voisin des Comores à 70 km. Sur les hauteurs de Kawéni, près de 10 000 personnes survivent dans une insalubrité extrême dans des cases en tôle appelées "Banga". Il n'y a pas d'eau ni électricité. Sous la tôle, il fait 40 °C. Les enfants arpentent chaque jour des chemins boueux. Aboubakar, clandestin, vit depuis 20 ans dans le bidonville avec ses cinq enfants, nés et scolarisés à Mayotte. Le père de famille sait que ses jours sur l'île sont comptés. L’État a lancé une opération d'expulsion massive pour lutter contre l'immigration illégale et la délinquance. Elle prévoit la destruction des bidonvilles et 10 000 expulsions en deux mois. La plupart des clandestins rencontrés se disent résignés et sans espoir. En progressant dans les bidonvilles, nous découvrons des Banga qui ont été détruites par leurs occupants eux-mêmes, pour ensuite aller réfugier dans les forêts avoisinantes. Ils espèrent ainsi avoir plus de chances d'échapper aux forces de l'ordre. Mais dans les quartiers les plus dangereux, d'autres habitants sont déterminés à s'opposer à l'expulsion et aux forces de l'ordre. Comment Mayotte s'est-elle retrouvée à ce point au bord de l'implosion ? Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage I. Bornacin, Q. Danjou