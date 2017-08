Mayweather arrache la victoire à McGregor après un combat plus difficile que prévu  

C’était le match du siècle, l’un des combats les plus médiatisés de l’histoire entre la légende du boxe Floyd Mayweather et le champion de MMA Conor McGregor et il s’est terminé de manière attendue. C’est le champion de boxe qui l’a emporté sur le ring. Mais même si le champion de MMA n’était pas sur son terrain de prédilection, il n’a pas laissé son adversaire lui prendre la victoire si facilement. Un combat finalement plus serré que prévu qui a été suivi par près d'un milliard de téléspectateurs.