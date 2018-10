Mazout : le parc naturel de Porquerolles atteint

La pollution issue de la collision de deux bateaux au large de la Corse le 7 octobre dernier tombe bien mal en ce début de vacances de la Toussaint. Mais apparemment, le préjudice touristique n'est pas la seule chose à craindre. Les conséquences sur la faune et la flore font également très peur, surtout dans les réserves naturelles. C'est notamment le cas sur l'île de Porquerolles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.