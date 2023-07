Mbappé, l'incroyable bras de fer

Sur la photo officielle, Kylian Mbappé a disparu, exclu de la tournée officielle du PSG en Asie. Coup de tonnerre vendredi soir, le club tient son joueur à l'écart, car il serait sur le départ. Ce samedi matin dans un camping, c'est le sujet de conversation. "S'il part d'un club français, ce serait malheureux", lance un homme. La fierté nationale dans un club d'étrangers, pour ces supporters, ce serait plus que dommage : "c'est sûr que ce serait super qu'il reste au PSG" ; " ce serait dommage puisque ça reste un bon joueur français, il faut qu'il reste en France". Selon la presse espagnole, l'attaquant français négocierait depuis plusieurs semaines son arrivée au Real Madrid dans un an, à la fin de son contrat parisien. Un changement de club qui ne rapporterait pas de frais de transfert au PSG. "Il quittera la France à un moment donné. On sait tous qu'il veut jouer au Real Madrid. Il l'a dit, depuis qu'il est tout petit, il en est fan", explique Loïc Tanzi, journaliste. En jeu : plusieurs centaines de millions d'euros, dont le club parisien espère empocher une partie. TF1 | Reportage E. Payro, M. Desmoulins