Mbappé-Messi : le match dans le match

Pour Lionel Messi, c'est le Mondial de la dernière chance. Il y a quatre ans, le ciel était tombé sur la tête de l'Argentin. Un ciel tout bleu illuminé à l'époque par les éclairs de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, Messi veut se servir de cette défaite en huitièmes de finale pour accomplir ce qu'il pense être son destin. Contrairement à Messi, Mbappé s'est déjà libéré de cette charge d'être champion du monde. En effet, il a déjà décroché le titre à ses 19 ans. Aujourd'hui, le Français n'a qu'une obsession : battre tous les records. Jusqu'ici, le tableau de marche est respecté. Il a déjà marqué neuf buts en deux Coupe du Monde. Mbappé va vite... très vite. C'est d'ailleurs l'une de ses grandes forces. Quand Lionel Messi est plus dans la finesse, le dribble ou l'art du contre-pied, Kylian Mbappé fonce et personne ne peut l'arrêter. Mais la postérité ne passe pas uniquement par les terrains de football. Aujourd'hui, elle se gagne aussi à travers les médias : publicité, réseaux sociaux. Et pour l'instant, Messi écrase le match. Néanmoins, cela n'aidera pas l'Argentine à gagner la finale. TF1 | Reportage D. Piereschi