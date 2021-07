Médaille d’or pour l’équipe de France de judo : les réactions de Clarisse Agbegnenou et Teddy Riner

Bravo à vous Clarisse Agbegnenou, Teddy Riner et à toute l’équipe. Vous incarnez à vous deux la réussite du judo français. Huit médailles au total dont cette dernière par équipe en or. Grâce à l’équipe, Teddy Riner l'a finalement sa troisième médaille d’or olympique. “Oui, je le sens autour de mon cou et je le sais maintenant. Et c’est un moment juste incroyable d’avoir réalisé ça avec eux. Repartir avec ce record, repartir avec ces médailles et surtout la tête pleine d’émotions et de souvenirs. C’est juste incroyable de vivre ça”, avoue-t-il. Clarisse Agbegnenou est l’héroïne de la semaine avec deux médailles d’or. Que du bonheur ! “C’est magique et je n’arrive même pas à y croire. J’ai deux belles médailles d’or. J’étais partie chercher de compléter mon titre et finalement, j’ai plus que compléter. C’est juste magnifique et je vais les contempler encore ce soir”, nous confie-t-elle. Après avoir vu l’or lui échapper vendredi, la capacité de Teddy Riner à se relever a bluffé tout le monde. Quel est son secret ? “Le secret ? Je vais le garder pour moi”, plaisante-t-il. “Je crois que le secret, c’est de croire en soi, de croire à son staff, se dépasser, de savoir que le sport de haut niveau, c’est de ne rien lâcher. C’est se dépasser et que rien n’est jamais fini tant que les dés ne sont pas lancés." On imagine que Teddy Riner, avec son palmarès et son expérience, a eu un effet d’entraînement sur l’équipe. Découvrez l’intégralité de l’interview de Clarisse et Agbegnenou et Teddy Riner dans la vidéo ci-dessus.