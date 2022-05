Médecin traitant : la galère du premier rendez-vous

Presque il y a un mois et demi, Olivier Cardin s’est retrouvé cloué sur son canapé à cause d’une sciatique. Il a réalisé que son médecin traitant n’exerçait plus. En retrouver un s’est avéré compliqué, jusqu’à ce que le généraliste le plus proche de chez lui finisse par accepter. Actuellement, plus de 5,4 millions de Français n’ont pas de médecin traitant. Et sur les plateformes de prise de rendez-vous en ligne, beaucoup de généralistes n'acceptent plus de nouveaux patients. Une maison de santé s’est ouverte il y a à peine un an avec cinq généralistes. Dans le secteur, il en faudrait plus du double. Ils prennent en charge les urgences mais affichent complet en tant que médecin traitant. Docteur Valérie Briole, rhumatologue, pose systématiquement la question. L’absence de médecin traitant pénalise ses patients. Le remboursement passe de 70% à 30%, à moins de se signaler auprès de l’Assurance maladie. En tant que président de l’Union régionale des professionnels de santé d’Île-de-France, la situation l’inquiète. Au rythme actuel des départs à la retraite, le nombre de généralistes va chuter jusqu'en 2026 avant de remonter à un niveau tout juste acceptable en 2030. D’ici là, les médecins qui prennent la relève réfléchissent à des solutions. T F1 | Reportage C. Bayle, S. Hernandez, A. Malavaud