Médecine : des chercheurs canadiens veulent rendre le corps totalement transparent

On connaît déjà l'existence des radios, des IRM et des scanners qui permettent de voir certaines zones à l'intérieur du corps humain. Demain, on pourra sans doute rendre le corps humain totalement transparent. C'est l'ambition d'une équipe canadienne. Elle a conçu un système ingénieux qui permet de calquer sur la peau d'un patient toute son anatomie. Démonstration en plateau dans le cadre de notre rubrique "Demain".