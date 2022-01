Médecine esthétique : le danger des injections clandestines

À 19 ans, pour se sentir belle, Sophia fait régulièrement des injections pour gonfler ses lèvres, toujours dans un cabinet esthétique. Mais il y a quatre mois, elle trouve sur les réseaux sociaux une annonce qui promet les mêmes prestations à domicile et à moitié prix. Elle nous confie aussi qu'elle n'a pas conscience qu'il y a éventuellement des risques. La personne qui prend en charge Sophia n'est pas médecin. Très vite, après l'injection d'acide hyaluronique, ses lèvres commencent anormalement à se déformer. Heureusement pour elle, son chirurgien esthétique habituel a réussi à corriger les anomalies. Sur les réseaux sociaux, des centaines de charlatans, la plupart anonyme, proposent des injections dans les lèvres ou dans le visage. Certains présentent même une sorte de diplôme, sans valeur médicale, comme un gage de confiance. Très faciles à joindre, nous nous faisons passer pour des clients intéressés par une injection labiale et il a tenté de nous rassurer. Ces pratiques sont totalement illégales. En France, seuls les médecins et les chirurgiens esthétiques ainsi que les dermatologues peuvent faire des injections d'acide hyaluronique. Le docteur Adel Louafi, chirurgien esthétique, président du SNCPRE, parle de fléau. Il regroupe des dizaines de témoignages de patientes victimes de ces charlatans avec des conséquences parfois irréversibles. "Elles sont faites par des personnes qui n'ont aucune connaissance de l'anatomie, qui ne savent absolument pas où sont situés les vaisseaux, les nerfs et on est obligé d'enlever chirurgicalement parfois un morceau de lèvres, parfois un morceau de nez, parce que les tissus sont gangrenés, infectés, nécrosés, morts", déplore-t-il. Neuf plaintes ont déjà été déposées contre ces imposteurs. Ils risquent deux ans de prison et 30 000 euros d'amende pour exercice illégal de la médecine. TF1 | Reportage I. Bornacin, M. Belot, G. Parrot