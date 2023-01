Médicaments en rupture : pourquoi la France est-elle fragile ?

En pleine épidémie hivernale, ses stocks d'antibiotique sont au plus bas. Ses fournisseurs le livrent au compte-goutte. Alors, Fabien Bruno, pharmacien en région parisienne, fait tourner son mini-laboratoire au sous-sol. Il fabrique ses propres comprimés d'amoxicilline pour répondre aux demandes les plus urgentes. Une mobilisation exceptionnelle des pharmacies mais aussi des industriels pour produire davantage d'antibiotiques et d'antidouleurs. À Agen, un laboratoire a doublé sa production et tourne désormais 7j/7 et 24h/24. Il n'y a pas de pénurie de matière première qui vient des Etats-Unis et non de Chine. Mais cette production a un coût. Trop mal rémunéré dans l'Hexagone, l'industriel vend ses Efferalgan par exemple à l'export. Le prix bas des médicaments dans notre pays est-il l'une de ces tensions d'approvisionnement ? De l'autre côté de la frontière suisse, à Genève, les rayons de pharmacie débordent de boîtes de paracétamol. Des boîtes identiques à celles vendues en France y sont proposées jusqu'à deux fois plus cher. Alors, faudrait-il augmenter le prix des médicaments pour reconstituer ces stocks ? C'est le choix qu'a fait l'Allemagne qui vient d'augmenter de 50 % le prix d'achat de certaines boîtes comme l'explique Nathalie Coutinet, économiste à l'Université Paris 13. Cette option est pour l'heure exclue dans notre pays. Le gouvernement privilégie la relocalisation de sa production de médicaments sur le territoire national pour répondre à la demande lors des prochaines épidémies. Une stratégie qui prendra de temps. TF1 | Reportage É. Payro, W. Wuillemin, Y. Matisse