Médicaments : le remède pour une production française

Cette usine de de production de médicaments, Dominique Dell'oglio la connaît par cœur. En 37 ans, il a occupé plusieurs postes. L’entreprise fabrique, pour le compte de différents laboratoires, une cinquantaine de médicaments différents : des anti-douleurs, des anti-infectieux, essentiellement des génériques. Pourtant, tout a failli s’arrêter, il y a un an et demi. Mal gérée depuis des années, l’usine était sur le point de fermer ses portes jusqu’à la visite inespérée d’un repreneur, un industriel français, jusqu’ici implanté à l’étranger. Un soulagement pour la centaine de salariés. Leur nouveau patron, Alexandre Williams fabriquait tous ses médicaments dans une usine en Inde. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage C. Bayle, J.F. Drouillet