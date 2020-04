Médicaments : peut-on à nouveau produire massivement dans l'Hexagone ?

Un principe actif est la substance qui donne toute son efficacité à un traitement. L'usine Axyntis de Pithiviers est l'un des rares sites français à encore produire ces indispensables matières premières. En Europe, 80% des médicaments distribués en officine ou utilisés en milieu hospitalier contiennent des principes fabriqués en Inde et en Chine. Alors, depuis quelques années, David Simonnet, PDG de cette entreprise fait le pari de relocaliser la production. Peut-on vraiment la faire revenir ?