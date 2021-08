Méditation sous-marine : quand la mer vous apaise

Ce n'est pas une plongée comme les autres. C'est un voyage intérieur, pour lâcher prise, se reconnecter avec soi-même et se soigner. Au port de la Madrague à Marseille, Anouk, médecin généraliste, part en mer pour combattre son stress au travail. Elle va découvrir la plongée thérapeutique avec Sandra, une monitrice formée à la pratique. Dans l'eau, durant quarante minutes, l'esprit est ailleurs. Sandra guide Anouk sur sa respiration : inspirer et expirer profondément, fermer les yeux pour mieux écouter les sensations du corps, profiter de l'instant présent et évacuer le stress. Anouk devra encore faire trois séances avant d'être apaisée durablement. Cette méthode a été imaginée il y a cinq ans par Frédéric Bénéton, suite à une expérience presque miraculeuse. Depuis, il a fondé la plongée "Bathysmed". Une étude scientifique a ensuite été menée avec psychiatre. Les tests ont fonctionné avec des volontaires atteints de stress post-traumatique dont Azul qui a vécu les attentats du 13 novembre à Paris. Après trois ans de pratique, elle va mieux et peut avoir de nouveau une vie sociale. Ce qui était impossible avant. Amélioration du sommeil, diminution des symptômes de stress, baisse de la fréquence cardiaque... La plongée thérapeutique est en train de prouver ses bienfaits selon les médecins. Cette méditation sous-marine est accessible à tous, même aux débutants. Il faut compter 400 euros en moyenne pour une première thérapie, en accompagnement d'une prise en charge médicale afin de retrouver un état de sérénité.