Méditerranée : 7,4 tonnes de cannabis saisis en haute mer

C'est une saisie exceptionnelle dans les eaux internationales, au large des côtes algériennes. Les douanes et la marine nationale ont intercepté, jeudi 23 mai, une embarcation rapide transportant 7,4 tonnes de cannabis, soit l'équivalent de 52 millions d'euros. Trois hommes détenteurs de passeports turcs étaient à son bord. Ils faisaient route entre Maroc et la Libye.