Méditerranée : les incendies continuent

Le feu est aux portes de Palerme en Italie, sous le regard des riverains de cette banlieue résidentiel abasourdis, mais contraints de partir. Depuis jeudi, les flammes en provenance des collines se sont rapprochées, menaçant la périphérie de la première ville de Sicile. Malgré les efforts des pompiers à terre, et dans les airs. Comme en Espagne, le pays est de loin le plus touché par les incendies en Europe. Près de 290 000 hectares de forêts sont déjà partis en fumée. Et le feu sévit encore. Dans la région de Valence, à quelques mètres des flammes, un pompier impuissant a dû renoncer. Pour revenir quelques heures plus tard avec du renfort, combattre le brasier. Au Portugal, plus d’un quart du parc naturel de la Serra da Estrella est déjà ravagé. Et les 1 600 pompiers sont toujours à pied d'œuvre pour sauver les 60 000 hectares restants de ce site classé par l’UNESCO. En Europe depuis le 1er janvier, plus de 700 000 hectares de végétation ont brûlé. De l’autre côté de la Méditerranée, aussi en Algérie, les incendies ont fait rage. Ces quinze derniers jours, les pompiers sont intervenus sur plus de 150 départs de feu désormais tous maîtrisés. Au moins 37 personnes sont mortes. Plus de 200 autres ont été blessées. TF1 | Reportage A. Basar, C. Ingold