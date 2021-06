Méditerranée : rendez-vous avec les baleines

Préparez-vous pour un spectacle hors du commun, avec pour scène la Méditerranée. Admirez les dauphins bleu et blanc et leurs acrobaties. Pour une représentation, il faut un public. Cette fois-ci, 90 élèves du cours préparatoire, départ de Sanary-sur-Mer et direction le large pour observer les mammifères marins. Plus d'une heure à scruter l'horizon, les vedettes se font désirer. Sous les acclamations de la foule en délire, une cinquantaine de dauphins sont venus dans le sillage du bateau. Observer des cétacés n'est pas rare dans ce coin de Méditerranée. Pourtant, leurs présences sont souvent ignorées par des locaux. Ces sorties, organisées par des naturalistes, constituent un premier contact pour beaucoup. Un peu plus loin, un groupe de rorqual commun. Un spectacle rare, et devant la deuxième plus grande baleine du monde, le public a le souffle coupé. Fin de la matinée, c'est déjà le moment du baisser de rideau sur ce spectacle du vivant. Grandiose, mais aussi fragile, y avoir assisté donnera peut-être à ces enfants le goût de le protéger.