Méduses, les nouvelles stars des aquariums

Élever des méduses est un concept unique dans l'Hexagone. Composée à 80% d'eau, une méduse moyenne coûte une quarantaine d'euros. Elle ne possède pas de cerveau et il faut la nourrir par jour par des planctons. Les particuliers ne sont pas les seuls à s'y intéresser. Plus de 10 000 méduses sont vendues chaque année. D'ici quelques mois, des SPA, des restaurants et des hôtels, devraient également s'équiper de ces nouveaux aquariums.