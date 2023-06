Méduses : pas si nuisibles !

Chaque été, c'est le cauchemar des baigneurs. Mais pour ces élèves de première du lycée Fesch d'Ajaccio, la méduse échouée est devenue leur matière première préférée. "Donc nous, on les sèche, après on les coupe en petits morceaux. On les vend dans des petits bocaux…", dit une lycéenne de Fesch. Cet engrais naturel, composé de phosphate, d'azote et de potassium, est un projet étudiant, récompensé au concours national de l'innovation. Après avoir ramassé les méduses, direction les salles de classe du lycée, qui se sont transformées en atelier de fabrication. Que devient alors la méduse ? Cette question, les étudiants en ont fait leurs projets pour le baccalauréat. Aidés par deux hydrobiologistes, les scientifiques les ont mis sur la voie d'une ancienne pratique agricole. Dessalée grâce à une technique gardée secrète, la méduse va être emballée dans un sac biodégradable, séchée et découpée en petits copeaux, pour garder 2% de son collagène. Ce projet d'école va se transformer en entreprise dans les prochains mois. L'objectif est de distribuer une grande quantité d'engrais aux maraîchers de la région, afin de diminuer leur consommation d'eau. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier