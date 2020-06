Meeting de Tulsa : Donald Trump rate son entrée en campagne

À quatre mois et demi de la présidentielle américaine, Donald Trump a lancé sa campagne samedi 20 juin. Il a renoué avec son exercice préféré, ses meetings hauts en couleur avec des discours au vitriol pour ses adversaires. Pourtant, ce premier rendez-vous avec ses électeurs n'a pas été aussi simple. La salle était loin d'être pleine et sa cote de popularité est en baisse après la crise sanitaire et les manifestations antiracistes.