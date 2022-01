Meeting en Arizona : Donald Trump déjà en campagne

Les premiers arrivés étaient là dès jeudi, pour être sûrs d'être aux premières loges. Donald Trump n'est jamais vraiment sorti, mais le retour de ces grands meetings leur redonne de l'espoir. "On espère qu'il reviendra et avant 2024", lance une dame. Mais pourquoi Donald Trump reste-t-il leur champion ? "Il dit la vérité. Elle n'est peut-être pas toujours bonne à entendre, mais c'est la vérité" ; "L'ère communiste a déjà commencé dans ce pays et nous ne voulons pas de ça, nous voulons être libres" ; "Le pays se portait bien quand il était au pouvoir. Ils nous ont volé cette élection. Aucun doute là-dessus, c'est un hold-up", confient certains. L'ancien président n'a rien changé de ses méthodes, ni de ses discours. D'emblée, il a attaqué sur l'élection qu'il estime volée, avant un très long réquisitoire d'une heure et demie contre Joe Biden, qualifié de "monstruosité marxiste". "Cette année, nous allons reprendre la Chambre et le Sénat. Et en 2024, nous allons reprendre la Maison Blanche", lance Donald Trump. Il sait qu'il doit à nouveau occuper le terrain politique, sans pour autant préciser ses intentions pour la présidentielle de 2024. TF1 | Reportage H. Ecarnot