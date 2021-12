Meetings Zemmour / Mélenchon : la bataille de l'image

La campagne pour la présidentielle de 2022 a vraiment démarré ce week-end. Ce dimanche, deux grands meetings se sont répondus à distance. D'un côté, Jean-Luc Mélenchon à la Défense, de l'autre Éric Zemmour, à Villepinte. Dans la vidéo en tête de cet article, ce sont leurs images filmées par leurs équipes dans une mise en scène quasi identique, un candidat qui fend la foule au milieu de ses supporters, des drapeaux français par dizaines. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon montent à la tribune pour le moment le plus important de leur début de campagne. Pour son premier meeting, Éric Zemmour a choisi le Parc des expositions de Villepinte où un important dispositif de sécurité a été déployé. Contrôle d'identité et tout ce qui peut servir de projectile reste à l'entrée. À l'intérieur, au moins 10 000 personnes étaient venues acclamer le polémiste devenu cette semaine candidat officiel. À l'entrée sur scène, des gardes du corps protègent le candidat et des dizaines de caméras ont été installées pour saisir l'instant. À quelques kilomètres de là, à La Défense, Jean-Luc Mélenchon s'est donc trouvé un nouvel adversaire, devant 4 000 militants. Éric Zemmour mais aussi Valérie Pécresse. Le leader de La France insoumise attaque la droite et l'extrême droite. Un meeting sert avant tout à rassembler son camp. Pour clore leur meeting, les deux candidats ont le même mot mais avec un sens très différent. TF1 | Reportage A. Etcheverry