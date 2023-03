Méga-bassines : 28 gendarmes et 7 manifestants blessés lors d'affrontements

Deux heures d'affrontements d'une extrême violence. Cet après-midi, le site de Sainte-Soline prends des airs de champs de bataille. En marge de la manifestation pourtant interdite par la préfecture, un groupe d'un millier d'activistes radicaux, reconnaissables avec leur capuche noir, lourdement armés et parfaitement organisés, sont là pour en découdre avec les forces de l'ordre. Ils sont bien entrainés, munis de boucliers, de masques à gaz, de lunettes de ski pour résister aux fumigènes. Les gendarmes ont également essuyé des tirs de mortiers de feux d'artifice. En quelques minutes, les assaillants parviennent à incendier plusieurs véhicules de gendarmerie, positionnés pour protéger les abords de la méga-bassine. En fin d'après-midi, le bilan s'élevait même à 28 gendarmes blessés. Face à cette violence, les forces de l'ordre ont massivement répliqué, munis de quad, plus mobiles, pour disperser la foule. Les fonctionnaires ont fait usage de 4 000 grenades de désencerclement et des bombes lacrymogènes. Certains manifestants estiment que le dispositif était démesuré. En cette soirée du samedi 25 mars, le calme est revenu dans le Poitou. Les manifestants ont retrouvé leur camp de base. Les forces de l'ordre craignent de nouveaux affrontements cette nuit et ce dimanche. TF1 | Reportage C. Abel, N. Hesse, T. Misrachi