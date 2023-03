Méga-bassines : manifestations sous haute tension

Un dispositif à la hauteur des craintes des autorités : hélicoptères, quads de gendarmerie… plus de 3 000 fonctionnaires mobilisés pour protéger les projets des méga-bassines dans le Poitou, soutenus par l’État. Des milliers d’opposants se rassemblent depuis vendredi soir et convergent en ce moment vers les sites de Sainte-Soline et Mauzé-sur-le-Mignon. Une manifestation interdite par la préfecture. En marge des cortèges, il y a 1 000 activistes cagoulés prêts à en découdre. Les forces de l’ordre ont déjà saisi des armes, des haches, des feux d’artifice, des battes de baseball, et même des boules de pétanque. Sept personnes viennent d’être placées en garde à vue. L’un des types de projet qui cristallisent les tensions, c’est une méga-bassine de dix hectares, destinée à stocker de l’eau puisée dans les nappes phréatiques afin d’irriguer les cultures quand les précipitations se raréfient. Elle est considérée comme nécessaire par de nombreux agriculteurs. Les opposants reprochent à ce projet d’assécher les nappes phréatiques. En octobre dernier, des affrontements extrêmement violents avaient éclaté sur le site de Sainte-Soline et 61 gendarmes avaient été blessés. TF1 | Reportage C. Abel, N. Hesse, S. Guerche