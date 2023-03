Méga-bassines : pourquoi divisent-elles autant ?

Stocker de l'eau l'hiver pour irriguer les terres l'été, ça n'a rien de très nouveau au pays. Mais ce qui est inédit, c'est l'ampleur de ces projets de retenus. Certaines méga-bassines s'étendent sur dix hectares, c'est-à-dire plus de dix terrains de football. Au fond, une bâche en plastique assure l’étanchéité à dix, quinze mètres de profondeur. Comment se remplissent-elles ? L'idée n'est pas de recueillir l'eau de pluie, mais de pomper l'eau dans la nappe phréatique en hiver, quand celle-ci est à son plus haut niveau. Le premier risque écologique est d’assécher les nappes. Les pompages doivent donc se cantonner à des périodes de pluie intense et sont contrôlés par les préfectures. À qui sont-elles destinées ? « … Les agriculteurs irriguent pour sauver leur culture », répond Thierry Boudaud, agriculteur et président du COOP de l’eau 79 à Vouillé (Deux-Sèvres). Les bêtes mangent principalement du maïs qui nécessite d'irriguer beaucoup en été. Les opposants au projet plaident plutôt pour l’adaptation, cultiver des céréales moins gourmandes en eau. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. De Francqueville, F. Jolfre