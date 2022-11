Méga-bassines : quels engagements pour les agriculteurs ?

C'est pour l'instant un champ qui sert à cultiver des céréales. Mais dans un an, peut-être, il y aura à la place une immense réserve d'eau. Celle-ci va aider certains agriculteurs à lutter contre la sécheresse. Ce stockage permettra de venir en aide à quatre exploitations différentes. Une question de survie pour les agriculteurs concernés. Selon François Dillot, agriculteur et président de la coopérative de l'eau "Dive-Bouleure Clain Amont", sans réserve de substitution, ils ne peuvent pas garantir la production agricole au niveau national. Cette eau sera prélevée dans la nappe phréatique ou, comme ici, dans le Clain, un des affluents de la Vienne (Charente), avec des obligations. Des contraintes, mais également des contre-parties. En effet, en échange de la création de réserves d'eau, les agriculteurs se sont engagés à utiliser moins de pesticides et à restaurer les cours d'eau et les zones humides affectés par leur projet. Pour cet opposant, c'est loin d'être suffisant. Ces changements divisent aussi les habitants. Notons que le réchauffement climatique fragilise de plus en plus la production de céréales traditionnelle. TF1 | Reportage C. Parédès, T. Gathy