Méga-bassines : qui sont les ultra-violents ?

Le flot de projectiles de cocktails Molotov des manifestants de Sainte-Soline (Deux-Sèvres) a été filmé par les gendarmes depuis leur camion. Au lendemain des affrontements, nous en apprenons un peu plus sur le profil de ces manifestants violents. Il s'agit d'un groupe très organisé. Au contact des forces de l'ordre, ceux qui attaquent ou provoquent, sont les mieux équipés. Avec des cagoules, masques et boucliers, ils avancent de front. Qui sont ces spécialistes de la casse ? Dans leurs rangs, beaucoup d’étrangers. Leur combat est européen. Et les groupuscules d’ultragauche allemands et italiens sont des habitués de ce type de combat. Peu importe la cause défendue, ce sont les mêmes que l’on retrouve à chaque manifestation qui dérape, que ce soit à Paris, en Allemagne ou aux Pays-Bas. Grâce à Internet, le réseau des casseurs européens se coordonne. Ils communiquent sur les lieux de rendez-vous et le type d’arme à apporter. La plupart de ces militants d’ultragauche passent au travers des mailles du filet. Pour samedi, aucune arrestation n’a eu lieu. TF1 | Reportage M. Poissonnet, N. Hesse, C. Abel