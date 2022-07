"Méga feu" dans les Cévennes : comment les pompiers ont repris le contrôle

Une grande citerne d’eau accrochée à un hélicoptère. Les pompiers doivent la déposer au milieu d’une zone particulièrement difficile d’accès. Ils en ont un besoin pressant pour poursuivre la lutte contre les incendies. Un travail minutieux auquel il faut y aller doucement mais sûrement. Désormais, l’urgence est d'arroser la lisière, c’est-à-dire la limite entre la partie qui vient d'être brûlée et celle encore intacte. Au moindre coup de vent, les braises menacent de rallumer le feu. Jusqu’ici, un matériel de pointe et une approche méthodique a d’éviter que le feu n'atteigne les habitations. Comme on le voit sur les images, tournées ce samedi soir, depuis un hélicoptère : à certains endroits, cela s’est joué à quelques mètres seulement. Parmi les techniques qui ont particulièrement bien fonctionné : il y a le “contre-feu”. Son principe, c’est que face aux flammes qui s’approchent d’un village, les pompiers délimitent un périmètre à l’intérieur duquel, ils allument délibérément un autre feu. Derrière cette zone, des équipes avec des lances à incendie, s’assurent que les flammes ne se dirigent pas vers les habitations. L’incendie allumé par les pompiers va aller à la rencontre de l’autre feu. Faute de combustible, l’ensemble va s'éteindre progressivement. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage N. Gandillot