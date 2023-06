Méga-feux au Canada : le Québec rattrapé par les incendies

Ce sont des murs de flammes, qui avancent inexorablement dans l'ouest du Canada. Des centaines d'incendies sont en train de ravager les forêts. Il est impossible de les éteindre avec seulement de l'eau. Les pompiers arrosent carrément depuis le ciel certaines zones de flammes, pour les brûler et agrandir les pare-feu déjà existants. Plus de 90 incendies sont toujours hors de contrôle. Dans les zones habitées, les pompiers luttent, dans les airs et aux sols depuis maintenant plusieurs semaines. Les incendies sont fréquents dans cette partie du Canada, mais ceux-là sont d'une ampleur rare. Le pays subit une vague de chaleur et de sécheresse. Conséquences en plus des nombreux feux à l'ouest, des feux se déclarent aussi à des milliers de kilomètres à l'est, au Québec, trois villes ont déjà été évacuées. Sur les images, les habitants se filment en train de fuir. Poussé par les vents, le feu progresse vite. Les communes concernées se sont transformées en ville fantôme. Au Québec, plus de onze mille personnes ont déjà été évacuées. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Litzler