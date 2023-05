Méga-poulaillers : ont-ils leur place en France ?

Au milieu des champs de céréales, un terrain en chantier devrait bientôt accueillir un élevage intensif de poulet. C'est une nouvelle activité sur la commune de Sergines (Yonne), qui inquiète les habitants. Ce qui les préoccupe, c'est la taille de ce futur poulailler, un bâtiment de 95 mètres de long, qui pourra contenir près de 40 000 volailles. L'agriculteur n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais pour lui, ce projet répond à des besoins alimentaires. Dans le pays, 1.7 million de tonnes de volailles sont consommées par an, la moitié vient de l'étranger. Le maire de Sergines, André Pitou, qui a autorisé le permis de construire, voit là une opportunité. Dans la commune voisine, ce sont les ressources en eau qui préoccupent. Les réserves sont déjà basses et l'élevage est une activité gourmande. Ce projet, commandité par le géant de l'agroalimentaire "Duc", ne s'arrête pas à Sergines. Dans un rayon de 150 km autour de leur abattoir de l'Yonne, ce sont 80 poulaillers de même envergure, qui devraient voir le jour. Peut-on parler de méga poulaillers ? Pour de nombreux agriculteurs, ce terme est à relativiser. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Kebdani, B. Chastagné, F. Couturon