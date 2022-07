Mégafeu : les chiffres de la démesure

À l'origine, il n'y a que de simples étincelles, deux départs de feu, puis onze jours d'embrasement. Au total, 20 800 hectares de forêts et de végétations sont partis en fumée en Gironde. C'est deux fois la superficie de Paris, des murs de feu. Dimanche dernier, à la Teste-de-Buch, les flammes ont atteint 100 mètres de hauteur, soit la taille d'une tour de 25 étages. Pourtant; très peu de maisons ont été détruites. Dans la vidéo en tête de cet article, des habitants ont fui le brasier, couru avant que le feu ne les rattrape. En raison de la propagation fulgurante ds flammes, plus de 36 000 personnes ont été évacuées. Elles ont assisté aux incessants va-et-vient des huit canadairs mobilisés. Au sol, jusqu'à 1 800 pompiers avaient combattu l'incendie, mètre après mètre, de jour comme de nuit. Dans chaque village, nos équipes ont trouvé des dessins d'enfants, leur encouragement, leur merci. Mais, cela, on ne peut pas les compter. TF1 | Reportage Q. Fichet, E. Duboscq