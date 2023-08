Mégafeux au Canada : évacuations à haut risque

Un ciel de ténèbre en plein jour et des habitants qui scrutent, inquiets, la progression du feu. Sur l'autre rive du lac, West Kelowna n'en finit plus de brûler. Dans cette ville de 30 000 habitants, située à 400 km de Vancouver, un incendie très actif et imprévisible a déjà causé de nombreux dommages. L'état d'urgence a été déclaré, plus de 15 000 foyers doivent être évacués. Pas de panique pour l'instant, mais les habitants veulent s'éloigner de ce danger toujours plus menaçant. "Cette année, le feu est vraiment plus effrayant, car il n'a jamais été aussi proche des maisons", lance l'un d'entre eux. Dans les territoires du nord-ouest, une course contre la montre a été, là aussi, engagée. Environ 20 000 habitants ont été contraints de partir vendredi. Une évacuation de masse particulièrement compliquée, car la région est isolée. Le centre d'accueil le plus proche se trouve à plus d'un millier de kilomètres. Les mégafeux qui ravagent le Canada depuis juin ont brûlé quatorze millions d'hectares, soit l'équivalent de la superficie de la Grèce. TF1 | Reportage H. Dreyfus, S. Cherifi