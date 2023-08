Mégafeux au Canada : fuir face aux flammes

Les feux sont là, aux portes de la ville. Plusieurs bâtiments ont déjà brûlé. Voilà pourquoi 2 500 foyers de Kelowna ont été appelés à quitter la zone. En pleine, nuit les routes sont prises d'assaut par des habitants apeurés. Les autorités ont déclaré l'état d'urgence. La taille des incendies a triplé et les flammes continuent de se propager vers les habitations. On compte plus de 1 000 feux actifs dans tout le Canada, surtout à l'ouest du pays. La situation est particulièrement inquiétante à Yellowknife, déjà enserrée par la fumée. Le feu, attisé par des vents à plus de 40 kilomètres à l'heure, ne se trouve qu'à quinze kilomètres des premières maisons. Les 20 000 habitants ont reçu un ordre d'évacuation, ils doivent quitter la ville avant ce 18 août soir. Ils sont des milliers à prendre la route du Sud pour se mettre à l'abri. D'autres attendent devant le gymnase d'un lycée, transformé en centre d'accueil. Tous espèrent prendre un vol pour Calgary. Hier, 1 500 personnes ont pu s'envoler loin des incendies et 22 rotations sont encore prévues aujourd'hui. Les légères pluies attendues ne devraient pas changer grand-chose. Tout le Nord-Ouest du Canada reste en alerte maximale. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien