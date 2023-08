Mégafeux au Canada : les évacuations se multiplient

Une montagne dévorée par un mégafeu. Voici une scène qui a été filmée depuis une embarcation d’un lac et au milieu du brasier, des arbres incandescents. Un peu plutôt dans la journée, on voit au même endroit des habitations disparaître les unes après les autres. Face au danger, ces habitants cherchent à évacuer l'un de leurs proches au risque de leur vie. À l’ouest du Canada, les 150 000 habitants de la ville de West Kelowna s’enfuient, provoquant des embouteillages immenses. Dans tout le pays, 50 000 habitants reçoivent l’ordre d’évacuer. Des dizaines de milliers d’autres doivent s’y préparer. "Je demande aux gens d'être prêt à partir. Cela va être dur, mais le feu va s’intensifier" confie le chef des pompiers. Un millier d’incendies sont toujours actifs au Canada. Le plus dangereux d’entre eux se concentre dans l’ouest, en Colombie-Britannique. Les habitants suivent scrupuleusement les ordres d’évacuation, comme dans ce village isolé, rayé de la carte en nuit. Quatorze millions d’hectares, la superficie de la Grèce, ont brûlé au Canada ces derniers mois. TF1 | Reportage B. Christal