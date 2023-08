Mégafeux au Canada : un phénomène inarrêtable ?

Dans le Grand Nord canadien, la quasi-totalité de la ville d'Yellowknife a été évacuée, soit 19 000 personnes en 48 heures. Elle a été encerclée par les mégafeux. À West Kelowna, l'état d'urgence a été décrété et des milliers de personnes continuent à fuir. "Pour cette année 2023, le feu est vraiment effrayant, car il n'a jamais été aussi proche des maisons", déplore un habitant. Réfugiés d'un pays en proie aux flammes, voilà trois mois que le Canada brûle. Jamais, le pays n'avait fait face à des incendies aussi longs et destructeurs. Déjà 14 millions d'hectares de forêt sont partis en fumée. Ces mégafeux sont causés par la sécheresse mêlée à des épisodes orageux et des vents violents. La lutte contre ces terribles incendies s'organise difficilement. Les zones ravagées par l'incendie sont immenses. Pour les pompiers canadiens, il est impossible d'être partout, alors, les autorités interviennent là où les risques sont les plus élevés. Comme toutes les parties du monde proches des pôles, le Canada est particulièrement touché par le réchauffement climatique. Ces mégafeux pourraient se multiplier et s'intensifier dans les prochaines décennies. TF1 | Reportage A. Barth, A. Silberman