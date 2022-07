Mégafeux dans les parcs nationaux de Californie

Un feu se propage de manière alarmante en Californie. Dans un contexte de sécheresse extrême, il a déjà brûlé 5 000 hectares en deux. Il s’est déclaré ce vendredi aux portes du parc national de Yosemite, à deux heures de route de San Francisco. Plus de 6 000 personnes ont été évacuées. Pour cause, les 500 pompiers mobilisés ne parviennent pas à contenir le feu. Des bâtiments et des maisons ont brûlé.La fumée de l’incendie se voit depuis la Station Spatiale Internationale. Samedi, le gouverneur de Californie a proclamé l’état d’urgence dans le comté de Mariposa, car selon les pompiers, le feu va se propager très vite. "Nettoyez les alentours de votre propriété. Parce qu’en cas de feux, cela nous donnera une chance de protéger votre maison, en prenant moins de risque", dit Natasha Foots, porte-parole du département californien de protection des forêts contre les incendies. Ce feu est l’une des conséquences de températures très élevées approchant les 40 °C de ce week-end. Joe Biden a décrété un état d’urgence lié à cette vague de chaleur. TF1 | Reportage S. Pinatel, C. Ingold