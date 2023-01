Meilleurs vœux : comment éviter la banalité

Avouons-le, au moment d'envoyer nos vœux, le confort des formules toutes faites est une tentation assez répandue. Pour sortir des sentiers battus, cette papeterie ne manque pas de ressources. Des cartes si joliment illustrées qu'elles feraient presque oublier le manque d'inspiration. La tradition de la carte de vœux prend son essor au XIXe siècle, au moment de l'apparition du timbre. D'abord en Angleterre, puis en France. Le mot "vœux" lui-même compte quelques années de plus. Il faut remonter à l'antiquité. Et l'on voterait volontiers pour un peu d'aide au moment de présenter ses vœux à son patron ou à ses collègues. Un conseil, évitez les registres de la santé trop intime, et de l'humour trop glissant. Pour le reste, rien ne vaut la plume d'une spécialiste. À sa manière, Nicolas Ouchenir, un calligraphe, prend soin des mots lui aussi. De grandes marques et des particuliers font appel à ses talents de calligraphe pour rédiger leurs vœux. Des mots magnifiés par la magie des courbes. Et pour peu qu'on les personnalise, c'est tellement satisfaisant à recevoir. TF1 | Reportage M. Croccel, G. Vuitton, J. F. Drouillet