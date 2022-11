Melody Gardot, la voix envoûtante

Intemporelle, sa voix, son swing, le décor et jusqu'à sa silhouette glamour, Melody Gardot poursuit son récit jazzy. Cette fois débarrassée de la canne qui la maintenait encore il y a quelques années, avec les lunettes fumées qu'elle continue de porter, un mauvais souvenir d'un terrible accident qui l'avait laissé paralyser et muette à 19 ans. Elle est intouchable et très certainement inébranlable quand elle a décidé de donner à son nouvel album une touche très française. Quelques reprises et de nouveaux textes écrits à quatre mains avec le pianiste et compositeur Philippe Powell, inspirés par un confinement qui aurait obligé l'Américaine à occuper un appartement avec une vue sur la tour Eiffel. "C'est dingue que depuis toutes ces années il n'y ait pas eu une chanson dédiée à cette icône de la ville", explique la chanteuse. C'est donc dans un français appris à l'oreille, et qu'elle semble presque maîtriser aujourd'hui comme une langue maternelle, que le charme opère sur scène avec une facilité évidente, pour nous parler d'amour. TF1 | Reportage S. Leenknegt, G. Vuitton