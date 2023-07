Même à distance, une violence qui indigne

Sur ce marché, une ambiance chaleureuse. Les émeutes semblent loin, elles sont pourtant dans tous les esprits : "On a Montpellier à côté. On a vu récemment ces derniers jours que notre ville, qui est très proche de Mauguio (Hérault), a été touchée. On ne sait jamais, ça peut arriver ici" ; "Assister à ces scènes depuis cinq jours, c'est l'image que ça renvoie de notre pays. C'est terrible". Marquée par de violentes images qui se répètent depuis près d'une semaine : "Le pillage surtout. Non, ce n'est pas pour Nahel qu'ils font ça. Ça me choque et ça me rend très triste". Des pillages, des voitures calcinées, certains voient dans ces actes un problème plus profond, une fracture sociale dans les cités. Loin du quotidien dans les grandes villes, d'autres s'interrogent : la mort de Nahel aurait-elle pu être évitée ? "C'est aux juges de faire leur travail, ce n'est pas à nous". Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer une sortie de crise rapide. Pour certains, seule solution, l'apaisement. Cette nuit a été plus calme que les précédentes. Dans cette commune, tous espèrent que la situation s'améliore dans les prochains jours. TF1 | Reportage A. Cazabonne, M. Scarzello