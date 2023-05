Mémoire de la Grande Guerre : le trafic des plaques funéraires

Ce n'est pas la première fois. Dans les cimetières, les tombes de soldats sont, de plus en plus, vandalisées. C'est le cas de la tombe de Paul Chivo, mort au front pendant la Première Guerre mondiale. Sa plaque funéraire, volée il y a 20 ans, dans le cimetière de Miannay, vient d'être retrouvée dans une vente aux enchères. Ce cimetière de la Somme n'est pas le seul à avoir été pillé. Des vols comme cela ont lieu partout en France. Convoitées pour leur valeur historique, ces plaques funéraires, où figure, souvent, la photo des soldats, se revendent jusqu'à plusieurs centaines d'euros. On les revend notamment dans des ventes aux enchères, des brocantes, mais surtout sur Internet où un trafic s'est organisé. Marc Ephritikhine est collectionneur et passionné d'histoire. Il traque les ventes de ces plaques. Chaque soir, il passe plusieurs heures à scruter les sites d'enchères et de reventes, à l'affût de la moindre plaque funéraire. Son objectif est de récupérer la plaque pour, ensuite, la restituer à la famille. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Alibert, V. Gauquelin