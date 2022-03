Menace de bombardements : vent de panique à Odessa

De nouveau, les sirènes retentissent. Il est midi à Odessa, et sur le quai de la gare routière, Oksana touille nerveusement son café. Son bus part dans une heure. Une heure avant de quitter son mari pour une durée indéterminée. "On essaye de ne pas y faire attention, mais à l’intérieur, il y a de la panique", avoue-t-elle. Partout dans ce quartier, on voit des Ukrainiens lourdement chargés. À la gare, certains sont sur le départ, d’autres arrivent seulement à Odessa. Le train vient tout juste de l’ouest de l’Ukraine, en passant par la région de Kiev, avec à son bord, des Ukrainiens déboussolés. Selon, un habitant de Boucha, "c’est l’enfer là-bas. Je ne me sens en sécurité nulle part." Dans le flot des voyageurs, on croise Sergey, le conducteur de train. "On essaye de contenir notre peur. Il faut bien que quelqu’un fasse ce travail. Nous sommes des hommes, et nous devons assumer notre devoir", affirme-t-il. Partir ou rester, c’est le même dilemme à Odessa que dans le reste de l’Ukraine. TF1 | Reportage E. Lefebvre, A. Pocry, E. Fourny