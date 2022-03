Menace nucléaire brandie par Poutine : "Une façon de faire peser une pression supplémentaire sur le terrain", décrypte Pierre Servent

Face à la menace de l'usage de l’arme nucléaire brandie par Vladimir Poutine, Pierre Servent, expert en stratégies militaires et consultant TF1 nous éclaire sur la situation. Les militaires parlent de gesticulations quand quelqu’un s’agite sans vouloir nécessairement aller jusqu’au bout de la menace. On voit que les armées russes piétinent, ou en tout cas, ne vont pas aussi vite que ce qu’elles pouvaient espérer. Donc, ce type de menace est une façon de faire peser une pression supplémentaire sur le terrain. Une délégation ukrainienne va rencontrer une délégation russe. C’est une façon aussi de placer une épée de Damoclès nucléaire au-dessus de cette négociation. On est dans la gesticulation et dans la pression. Mais, puisque nous vivons un temps historique à tout point de vue, les Allemands sont en train de sortir d’une posture qui date de 1945, de la fin du troisième Reich, c’est-à-dire une posture de pacifiste. On parlait de géant économique mais de nain militaire. L’Allemagne bouge, va envoyer des armements et est en train d’augmenter son budget. Dans la tête de Poutine, c’est aussi une forme de menace pour ce pays, mais également pour la Finlande et la Suède qui commencent à vouloir rentrer dans l’Otan. En menaçant d’utiliser l’arme nucléaire, Vladimir Poutine ne s’inscrit pas forcément dans les pas de ses prédécesseurs. C’est un changement de posture. À l’époque soviétique, il y avait des affrontements et des missions dures, mais jamais les dirigeants soviétiques, dans le verbe, utilisaient une menace nucléaire. Il y avait une sorte d’accord tacite entre les deux blocs. Poutine rompt cet équilibre. Ce qui fait que certains se demandent si la dissuasion nucléaire française, par exemple, va-t-elle passer du faible au fou ? T F1 | P. Servent