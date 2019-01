Menaces et insultes : les élus pris pour cible

En politique, un climat particulièrement violent s’ajoute à ce contexte social très tendu. Les actes de racisme, d’agression et de menace se multiplient, et les élus en sont parfois victimes. Dernier exemple en date, un député de La République En Marche avait reçu une lettre de menaces raciste. Entretenues, relayées et exacerbées par les réseaux sociaux, ces dégradations deviennent impossibles à retenir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/01/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.