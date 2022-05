Ménage : les hommes s'y mettent enfin

À grand renfort d’aspirateur, et de lingettes micro-fibres, Olivier balaie les stéréotypes. Certains et certaines diront qu’il est un homme moderne, car à la maison, c’est plutôt lui qui se charge du ménage. Une valeur très appréciable en couple. Son épouse, Véronique, travaille jusque tard le soir. Alors tout ce qui peut alléger sa charge mentale est bon à prendre. Il y a 25 ans, seuls 17% des hommes s’occupaient des tâches domestiques. Actuellement, c’est 27%. Du mieux donc. Mais en vous interrogeant, on se rend compte que le chemin est encore loin. Certaines clichées sont tenaces. Souvenez-vous du film “Madame Doubtfire, Robin Williams se déguise en femme pour manier le plumeau, ou de ce clip du groupe Queen “I want to break free”. Signe d’une évolution. Actuellement, le ménage n’est plus tourné en dérision. C’est même une tendance qui se conjugue au masculin sur les réseaux sociaux. Bruno Ginesti est influenceur. Il poste régulièrement des tutos sur le ménage. Ce samedi, une astuce pour nettoyer les couverts encrassés. Vidéo après vidéo, il promeut un monde où chacun prendrait enfin ses responsabilités. Il faut encore convaincre les plus récalcitrants en témoignent les statistiques de son compte Instagram. Alors, à quand l’égalité parfaite devant les tâches ménagères ? Aurélie Schneider, une psychiatre spécialiste du couple, est optimiste. Pour elle, les nouvelles générations sont en train de bousculer les codes. Un dernier argument, selon une très sérieuse étude américaine, des tâches mieux réparties permettraient d’avoir une vie intime plus épanouie. T F1 | Reportage D. de Araujo, M. Gatineau