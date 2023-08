Mer chaude : le retour de la méduse

Elle ne mesure que quelques centimètres, mais elle a un pouvoir de taille, gâcher votre journée de vacances. Sur cette plage à Antibes (Alpes-Maritimes), impossible de louper les méduses, elles ont fait plusieurs victimes. À quelques kilomètres de là, à Nice, elles sont aussi présentes. Au poste de secours, les personnes piquées défilent. Les piqûres de méduse provoquent une douleur intense pendant quelques minutes. Ce sapeur-pompier le constate, cet été, les baigneurs surpris se font plus nombreux. Stéphane Niollon donne des consignes : "quand on se fait piquer, ce qu'il faut savoir, c'est assez douloureux, ça fait comme une décharge électrique. Il ne faut surtout pas se rincer avec de l'eau douce, il faut rincer avec de l'eau de mer, aller au poste de secours pour appliquer une crème apaisante". Mais alors, comment expliquer la forte présence des méduses sur les plages ? Les courants marins seraient en partie responsables de ce phénomène. Elles se retrouvent concentrées à un endroit au gré du vent. Pour Stéphane Jamme, il y a une autre explication : "dans un contexte où il y a un réchauffement climatique, l'évolution des méduses peut être accentuée ; ça va accélérer leur croissance, ensuite leur reproduction". Sur les plages de la Côte d'Azur comme partout sur le littoral français, ces invertébrés transparents et urticants se font nombreux. Un seul conseil, redoubler de vigilance pour éviter les mauvaises surprises. TF1 | Reportage S. Boujamaa, V. Capus