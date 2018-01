Mer de Chine : une marée noire grande comme Paris surveillée de très près

La marée noire provoquée par le naufrage d'un pétrolier en mer de Chine est en train de s'étendre. La cargaison du supertanker iranien avait d'abord brûlé pendant plus d'une semaine, mais la nappe atteint maintenant la dimension d'une grande ville comme Paris. Près de treize navires sont mobilisés sur place pour tenter de limiter les dégâts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.