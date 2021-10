Mer de plastique : l’Andalousie au défi du recyclage

À Almeria en Andalousie, 30 000 hectares sont recouverts d'immenses bâches de plastique. C'est le plus grand potager d'Europe, mais aussi un gigantesque défi écologique. "Généralement, le plastique dure plus ou moins trois ans. Après, on doit tout changer", précise Jose Benavides, agriculteur. Chaque année, il faut recycler des dizaines de milliers de tonnes de plastique. Et cela représente un coût pour les agriculteurs qui doivent payer des frais de transport et de manipulation. Une solution existe, des usines de recyclage locales et spécialisées. Dans cette entreprise à El Ejido, 18 000 tonnes de plastiques sont traitées chaque année. Grâce à une immense machine, le plastique usagé est transformé en petites billes qui permettront de fabriquer de nouveaux objets. Il n'y a encore pas si longtemps, cette opération se faisait en grande partie loin des frontières de l'Espagne. Une directive européenne interdit désormais l'exportation de ces plastiques polluants et difficiles à traiter. Mais le nouveau système n'est pas aussi avantageux pour les agriculteurs. Certains n'hésitent pas à se débarrasser de leurs résidus plastiques en pleine nature. Sous l'effet du soleil et du vent, le plastique se décompose en microparticule et se disperse. Une grande partie se retrouve alors dans la Méditerranée toute proche. Des chercheurs de l'Université d'Almeria étudient depuis des années l'impact négatif sur les animaux marins. Des études sont également en cours pour déterminer si ce plastique s'invite dans nos organismes au bout de la chaîne alimentaire.