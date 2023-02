Mer et montagne : des vacances au beau fixe !

Entre les 18 degrés ensoleillés en bord de mer, et les six degrés enneigés en bas des pistes, le temps est idéal pour les vacanciers qui apprécient. Dans cette station, il y a deux semaines, la neige est tombée en abondance et avec elle, les réservations dans cet hôtel."Dès qu'il commence à neiger et que le soleil revient deux jours après, souvent, on a des pics de réservation", rapporte Adrien Rougliano, assistant de direction au Chalet d'Auron. À la plage, c'est le ciel azur et le soleil qui remplissent les terrasses. Là, les touristes lézardent, se promènent ou tentent un plongeant dans une eau à quatorze degrés pour les plus courageux. Plus haut, à 1 600 mètres, les familles s'initient aux joies de la glisse. "Pour profiter de la neige, la grande elle fait des cours de ski et nous, on fait de la luge", confie une mère de famille. La semaine prochaine, la météo va continuer de souffler le chaud et le froid. De nouvelles chutes de neige sont prévues dans les Alpes du Sud, quand le soleil continuera à briller sur la Côte d'Azur. TF1 | Reportage A. Flieller, B. Taïb